Россиян защитят от внезапных изменений тарифов ЖКХ

Правительство России утвердило новый порядок установления тарифов ЖКХ. Теперь жители смогут на несколько лет вперед знать план начислений за жилищно-коммунальные услуги. Тем самым россиян защитят от внезапных корректировок и непредсказуемых расходов, связанных с содержанием жилья, а в отрасль привлекут больше инвесторов, поясняет на своем сайте Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В рамках запуска гибкого механизма тарифного регулирования регионы смогут определять предельные индексы в ЖКХ на несколько лет, а не утверждать их ежегодно. Инициатива позволит привлечь в жилищную сферу около триллиона рублей к 2030 году.

Напрямую жители страны не почувствуют изменений, кроме повышения своей осведомленности о тарифах. Но эффект ожидается в постепенном улучшении качества услуг и налаживании бесперебойной работы инженерных коммуникаций за счет обновления коммунальной инфраструктуры.

«Мера поспособствует привлечению инвестиций в ЖКХ за счет гарантии их возврата и поможет реализовать крупные проекты. При этом сохраняются инструменты выстроенной многоуровневой системы защиты граждан от существенных изменений платы за коммунальные услуги», — пояснил замруководителя ФАС Виталий Королев.

Согласно постановлению, главы регионов смогут запустить механизм привлечения дополнительных средств в жилищно-коммунальную отрасль уже в текущем году. Для этого необходимо подготовить четкое обоснование потребности в инвестициях в рамках утвержденных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, а также обращения с мусором, добавили представители ведомства.

Ранее в Минстрое России разъяснили механизм нового порядка в определении стоимости капремонта. Одобренное ранее повышение платы за работы в многоквартирных домах на 25 процентов не отразится на размерах взносов населения и будет касаться только регулирования контрактных отношений Фондов капитального ремонта и подрядчиков.

