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Россиян защитят от повышения взносов на капремонт

В Минстрое заявили, что размер взносов на капремонт сохранится после роста стоимости работ
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Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В Министерстве строительства и ЖКХ разъяснили механизм нового порядка в определении стоимости капремонта многоквартирных домов в России. Одобренное ранее повышение платы за работы на четверть не затронет размеры взносов жителей, они сохранят утвержденные регионами на текущий период значения, сообщила замминистра Светлана Иванова в комментарии «Российской газете».

Правительство утвердило порядок изменения размеров контрактов по капремонту жилфонда. До января 2022 года из-за повышения во время пандемии цен на стройматериалы и оборудование разрешается по соглашению сторон корректировать стоимость работ в большую сторону, до 25 процентов от общей суммы. Условие будет распространяться и на договоры, заключенные до принятия указанных временных правил. Ранее у регоператоров, ответственных за капремонт в регионах, была возможность менять цену контракта лишь в рамках 15 процентов.

«Откорректированные расценки [на различные виды работ] не должны превышать предельную стоимость капитального ремонта, установленную в регионе», — пояснила чиновница, отметив, что россиян защитят от увеличения платы за капремонт домов.

Покрывать разницу при увеличении цены контракта Минстрой предлагает резервами, возникающими при экономии в ходе некоторых работ, невозможности выполнить некоторые процедуры, в том числе из-за недопуска подрядчиков к объекту. Постановление затронет в большей степени взаимоотношения региональных фондов с исполнителями контрактов.

Впервые Минстрой предложил повысить расценки на капремонт многоквартирных домов на 25 процентов из-за удорожания стройматериалов в июле 2021 года. Новое постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 6 октября.

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