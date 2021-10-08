Россиян защитят от повышения взносов на капремонт

В Минстрое заявили, что размер взносов на капремонт сохранится после роста стоимости работ

В Министерстве строительства и ЖКХ разъяснили механизм нового порядка в определении стоимости капремонта многоквартирных домов в России. Одобренное ранее повышение платы за работы на четверть не затронет размеры взносов жителей, они сохранят утвержденные регионами на текущий период значения, сообщила замминистра Светлана Иванова в комментарии «Российской газете».

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?

Правительство утвердило порядок изменения размеров контрактов по капремонту жилфонда. До января 2022 года из-за повышения во время пандемии цен на стройматериалы и оборудование разрешается по соглашению сторон корректировать стоимость работ в большую сторону, до 25 процентов от общей суммы. Условие будет распространяться и на договоры, заключенные до принятия указанных временных правил. Ранее у регоператоров, ответственных за капремонт в регионах, была возможность менять цену контракта лишь в рамках 15 процентов.

«Откорректированные расценки [на различные виды работ] не должны превышать предельную стоимость капитального ремонта, установленную в регионе», — пояснила чиновница, отметив, что россиян защитят от увеличения платы за капремонт домов.

Покрывать разницу при увеличении цены контракта Минстрой предлагает резервами, возникающими при экономии в ходе некоторых работ, невозможности выполнить некоторые процедуры, в том числе из-за недопуска подрядчиков к объекту. Постановление затронет в большей степени взаимоотношения региональных фондов с исполнителями контрактов.

Впервые Минстрой предложил повысить расценки на капремонт многоквартирных домов на 25 процентов из-за удорожания стройматериалов в июле 2021 года. Новое постановление премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 6 октября.