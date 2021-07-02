В России предложили повысить плату за капремонт жилья

Минстрой предлагает повысить цены на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов. Об этом рассказал замглавы ведомства Максим Егоров, передает ТАСС.

Выступая на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию ЖКХ при Совете Федерации, он заявил, что стоимость контрактов по капремонту следует увеличить на 25 процентов без проведения дополнительных конкурсов и аукционов. На такой шаг необходимо пойти из-за удорожания стройматериалов, пояснил Егоров.

В октябре 2020 года сенатор Аркадий Чернецкий рассказал, что в России на региональных и спецсчетах накопились многомиллиардные «излишки» на капремонт жилых домов. По его словам, всего неизрасходованными на 1 октября 2020 года остались около 270 миллиардов рублей. «Из них на счетах региональных операторов — 122 миллиарда, на спецсчетах — более 144 миллиардов рублей», — пояснил политик. Он считает, что эта проблема свидетельствует о неэффективном управлении ресурсами, в результате чего происходит обесценивание денежных средств.

Россияне начали получать квитанции об оплате взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов с июля 2015 года. При помощи программы, рассчитанной на 30 лет, власти рассчитывают полностью ликвидировать фонд аварийных домов.