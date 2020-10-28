В России накопились многомиллиардные «излишки» на капремонт

В России на региональных и спецсчетах накопились многомиллиардные «излишки» на капремонт жилых домов. Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий рассказал об этом на круглом столе, сообщает «Интерфакс».

Материалы по теме Набрали по мелочи Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно По второму кругу Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?

Сенатор заявил, что всего неизрасходованными на 1 октября 2020 года остались около 270 миллиардов рублей. «Из них на счетах региональных операторов — 122 миллиарда, на спецсчетах — более 144 миллиардов рублей», — пояснил Чернецкий. Он считает, что эта проблема свидетельствует о неэффективном управлении ресурсами, в результате чего происходит обесценивание денежных средств.

Помимо «излишков» на собрании также обсудили вопрос внутренней задолженности. Как сообщил Чернецкий, в общей сложности россияне не выплатили за капремонт почти 400 миллиардов рублей. Эта сумма оказалась на 28 процентов больше, чем в 2019 году. По мнению сенатора, эта ситуация может негативно сказаться в будущем, так как граждане могут не успеть погасить долг до окончания срока действия региональных программ.

Ранее в октябре в Совете Федерации рассказали о долге россиян за электроэнергию. Тогда сумма достигла 200 миллиардов рублей. Ситуация усугубилась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно. Специалисты отметили, что проблему можно решить за счет развития онлайн-сервисов по оплате коммунальных услуг, которые должны появиться в крупных городах и регионах.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться