В России накопились многомиллиардные «излишки» на капремонт

В России на региональных и спецсчетах накопились многомиллиардные «излишки» на капремонт жилых домов. Сенатор Совета Федерации Аркадий Чернецкий рассказал об этом на круглом столе, сообщает «Интерфакс».
Сенатор заявил, что всего неизрасходованными на 1 октября 2020 года остались около 270 миллиардов рублей. «Из них на счетах региональных операторов — 122 миллиарда, на спецсчетах — более 144 миллиардов рублей», — пояснил Чернецкий. Он считает, что эта проблема свидетельствует о неэффективном управлении ресурсами, в результате чего происходит обесценивание денежных средств.
Помимо «излишков» на собрании также обсудили вопрос внутренней задолженности. Как сообщил Чернецкий, в общей сложности россияне не выплатили за капремонт почти 400 миллиардов рублей. Эта сумма оказалась на 28 процентов больше, чем в 2019 году. По мнению сенатора, эта ситуация может негативно сказаться в будущем, так как граждане могут не успеть погасить долг до окончания срока действия региональных программ.
Ранее в октябре в Совете Федерации рассказали о долге россиян за электроэнергию. Тогда сумма достигла 200 миллиардов рублей. Ситуация усугубилась во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса, когда граждане не могли оплачивать счета очно. Специалисты отметили, что проблему можно решить за счет развития онлайн-сервисов по оплате коммунальных услуг, которые должны появиться в крупных городах и регионах.