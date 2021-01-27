Жители российского города пожаловались на «поехавшие» дома

Жители Архангельска пожаловались на «поехавшие» дома — деревянные бараки, построенные как минимум 50 лет назад, сходят со свай. Однако специалисты установили, что при должном уходе такие здания могли бы еще долго стоять. Об этом пишет «Российская газета».

Всего в городе насчитывается около четырех тысяч «деревяшек», как их называют, 900 из которых признаны аварийными. Такие здания регулярно «едут», но в 2020 году был побит антирекорд — осело шесть строений.

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«Дом целую неделю трещал, в нем уже и газ отключили. В момент схода сваи пробили пол и вошли прямо в квартиру на первом этаже. Ее хозяину прямо в шортах и тапках пришлось выскакивать в окно. Было очень страшно», — рассказала одна из россиянок.

Тогда «домопадом» заинтересовался Следственный комитет. Выяснилось, что бараки обсуживала одна управляющая компания, которая регулярно собирала с жильцов деньги на содержание дома и капремонт. В результате директора организации после соответствующих экспертиз обвинили в оказании услуг и выполнении работ, не отвечавших требованиям безопасности.

В ведомстве заявили, что глава УК не принял каких-либо мер по предупреждению развития деформации фундамента, что привело к его разрушению. Также сообщалось, что при должном уходе деревянные дома 1970-х и более ранних годов постройки вполне могли бы прослужить еще 20-30 лет. Например, можно было бы использовать железобетон для нового фундамента.

Директор УК свою вину не признал. Разбирательство проводится, от этого будет зависеть судьба всех подобных деревянных домов.

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