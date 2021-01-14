Жители российского города пожаловались на починенную пакетом трубу

Жители двухэтажного дома в Волгограде пожаловались на то, что им приходится чинить канализационную трубу полиэтиленовым пакетом. По словам россиян, в противном случае вода попадает в подъезд и деформирует стены. Об этом сообщает «Блокнот Волгоград».

В издание обратились жильцы дома на улице Воронкова. Они рассказали, что перед входом в подъезд проходит канализационная труба, из которой на протяжении нескольких месяцев фонтаном льется горячая вода. Чтобы остановить поток, собственники вынуждены использовать на проблемном участке «пакеты или что-то изолирующее», так как вода попадает в подъезд и замерзает перед входом, образуя гололед. Одна из жительниц отметила, что внутри здания также деформируются перекрытия и стены.

Оказалось, что дом без фундамента был возведен в 1951 году. В 2017-м его признали аварийным и отдали под снос. Однако на протяжении нескольких лет жилищные условия собственников не поменялись. Жильцы отметили, что управляющая компания, в чьем ведении находится объект, не выполняла свои обязанности и не реагировала на обращения собственников. На данный момент хозяева опасаются, что здание может не выдержать и рухнет.

В сентябре 2020 года жители верхних этажей дома на улице Полярной в Нижнем Тагиле Свердловской области пожаловались на коммунальщиков, которые починили дыру в крыше пакетом и сверху закрепили кусок рубероида. Владельцы квартир отметили, что управляющая компания отказалась проводить качественный ремонт из-за задолженностей.

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