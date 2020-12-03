Жители российского города пожаловались на удушающие запахи в квартирах

Жители Самары пожаловались на выбросы с промышленных предприятий, которые идут в сторону жилых кварталов. Горожане еще летом требовали ввести режим ЧС, однако власти им отказали. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщила представитель активистов Марина Малахова.

По ее словам, роза ветров такова, что выбросы с заводов идут ночью на жилую застройку. Если у россиян при этом открыты окна, то они просыпаются от удушающего запаха в квартирах.

«В этом году зафиксированы экстремальные превышения по сероводороду — 84,3 ПДК (предельно допустимая концентрация — прим. «Ленты.ру»). Эти случаи неединичные. Зачастую выбросы держатся на протяжении суток, двое. С 1 сентября по 23 октября зафиксировано 535 случаев превышения ПДК по сероводороду. Из них 98 случаев высокого загрязнения, 6 случаев экстремально высокого», — рассказала Малахова.

Проблемы с экологией переросли в проблемы со здоровьем, в частности, органов дыхания, что больше всего стало заметно на детях — в Самаре резко подскочило число астматиков, заявила активистка.

«В утренние часы, когда детей ведут в школы или садик, выбросы держатся, дети становятся невольными заложниками. За медицинской помощью обратилось более 6,5 тысячи несовершеннолетних жителей Куйбышевского района. Проблема выбросов стоит по всему городу. С каждым годом ситуация ухудшается», — сказала она.

Малахова отметила, что горожане хотят модернизации предприятий, чтобы те не были опасными для окружающей среды и здоровья людей. Активисты уже обратились в СК, прокуратуру и к президенту Владимиру Путину. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил выбросов в атмосферу.

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