Общежитие в российском городе превратилось в ледяную пещеру

В городе Чебаркуль (Челябинская область) общежитие, которое уже не подлежит ремонту, превратилось в ледяную пещеру. Всего в здании насчитывается 147 комнат, где до сих пор живут люди. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Общежитие на улице Электростальской находится в аварийном состоянии: несущие конструкции изношены, канализация отсутствует. Чтобы сходить в туалет, россияне (среди них есть и инвалиды) вынуждены бегать на улицу, соскальзывая по обледеневшей лестнице.

«Все везде течет, везде плесень, грибок, все стены мокрые. У меня в комнате провалился пол от парящих труб с подвала [одну из них ранее прорвало]. Тараканы, сырость. С потолка у меня капель. Мы здесь не живем, а просто выживаем», — пожаловалась местная жительница Светлана.

Чиновники не спешат решать проблему. Как пишет канал, они предложили сделать капремонт, хотя его не было 53 года. Активисты написали обращение в прокуратуру, дальнейшая судьба дома пока неизвестна.