Путин дал новое поручение для коммунальщиков

Подготовлен перечень поручений президента Владимира Путина по итогам совещания по развитию физической культуры и спорта в стране. В одном из пунктов глава государства просит региональных чиновников рассмотреть вариант обновления спортплощадок на территории жилых комплексов силами управляющих компаний (УК) многоквартирных домов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Президент дал указание органам исполнительной власти субъектов до 30 апреля 2022 года представить варианты реализации нового предложения по привлечению УК к созданию спортивной инфраструктуры.

Речь идет об участии коммунальщиков в «модернизации и эксплуатации плоскостных спортивных сооружений, находящихся в шаговой доступности от домов», оснащении сооружений современным оборудованием и инвентарем, указано в новом перечне поручений.

Ранее россиянам рассказали, из-за чего в платежках за услуги ЖКХ могут появляться необоснованные суммы. Одним из способов обмана жильцов является проведение УК фиктивных собраний собственников недвижимости по вопросам управления многоквартирным домом.