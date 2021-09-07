В России заметили дефицит парковок в новых домах

Застройщики и риелторы заявили, что в России усилился дефицит паркингов в новостройках

За последние пять лет в России усилился дефицит паркингов в новостройках, рассказали «Известиям» застройщики и риелторы. Автолюбители ставят машины на газоны, тротуары и места для пожарной спецтехники.

По данным системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в Казани в 2017 году на 1 тысячу квадратных метров новостроек приходилось в среднем 2,49 машино-места, в настоящее время — 1,95 места. В Краснодарском крае этот показатель снизился с 0,67 до 0,58, в Самарской области — с 0,86 до 0,68, в Ленинградской области — с 3,1 до 2,7.

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В Москве коэффициент обеспеченности машино-местами одной квартиры (речь идет только о новых домах комфорт-класса) сократился с 0,7 в 2016 году до 0,5 в 2021-м. В бизнес-классе показатель упал с 1,2 до 0,9, в премиум-классе — с 2,1 до 1,6, подсчитали для издания эксперты Capital Group.

Как отмечают участники рынка, строительство паркингов становится менее рентабельным и интересным для застройщиков, так как спрос сконцентрирован на жилье. На фоне увеличивающихся цен на квартиры покупательная способность граждан падает, и вместо паркинга они выбирают дополнительные квадратные метры жилой площади. В итоге автомобили оказываются на газонах и прочих не предназначенных для них местах, рассказали эксперты.

Ранее стало известно, что в 2022 году российских водителей ждут новые автомобильные штрафы, поправки планируется внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП). За проезд и парковку на газоне теперь придется заплатить до 4 тысяч рублей, на детских и спортивных площадках — до 5 тысяч.