Россиянам назвали срок хранения платежек за квартиру

Генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко напомнил россиянам о необходимости сохранять коммунальные квитанции. Эксперт объяснил, для чего это нужно делать, в интервью для агентства «Прайм».

Минко заявил, что управляющая компания может сделать ошибки в расчетах или вовсе смениться. «Представьте ситуацию, что это произошло не совсем добровольно, и старая УК, например, не передала или передала данные по платежам не в полном объеме. В этом случае вы будете должны новой компании», — отметил он.

Специалист назвал срок хранения платежек за квартиру: их не следует выбрасывать более трех лет, поскольку иск от управляющей компании может поступить в самый последний момент. И если квитанции выброшены сразу по истечении трех лет, то придется идти в суд без доказательств и, возможно, оплачивать счета заново.

Кроме того, важно иметь бумажные чеки по электронным платежам. Случаются ситуации, когда банки блокируют счета, управляющая компания подает в суд на гражданина, однако у него отсутствует доступ к своему счету. По словам Минко, такие инциденты нередко происходят с крупнейшими кредитными организациями, а у маленьких отзывают лицензию.

«Так что, все платежи через электронные системы также надо подтверждать сохраненными или распечатанными чеками», — заключил эксперт.

Ранее россиянам назвали сроки отключения электричества за неуплату. Обычно это происходит через два месяца, но нередко процедура затягивается.