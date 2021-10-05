Россиянам назвали сроки отключения электричества за неуплату

Отключение электроэнергии начинается через два месяца после неуплаты, но может затянуться

Опрошенные РИА Новости эксперты назвали россиянам сроки отключения электричества за неуплату. По их словам, это произойдет через два месяца, но зачастую процедура затягивается.

Управляющий партнер группы компании «Легес-бюро» Мария Спиридонова пояснила, что право отключать электроэнергию есть у ресурсоснабжающих организации, товариществ собственником жилья (ТСЖ) и управляющих компаний. Должник получает уведомление лично в руки или через госуслуги, вначале ему сообщают, что следует погасить долг или договориться о рассрочке, на это отводится 20 дней.

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«Факт подписи или уведомления должника должен быть доказан. Любые действия отключить или ограничить электропотребление без доказательств уведомления незаконны. Отсчет начала процедуры отключения электроэнергии будет идти со дня непосредственного уведомления должника», — рассказала эксперт.

Директор департамента взыскания задолженностей компании «ПИК-Комфорт» Владислав Котельников добавил, что если должник не предпринял никаких действий, то ему ограничат подачу электроэнергии на 10 дней. Если же он все равно не платит, начинается отключение света.

При этой процедуре гражданин должен поставить свою подпись в акте, где указаны реквизиты оплаты, данные и причина отключения. Без этих документов можно оспорить действия управляющей или снабжающей компании в суде, объясняют эксперты.

После оплаты человек должен подать соответствующее заявление. По закону, электрик должен восстановить подачу электроэнергии в течение двух дней с момента предоставления квитанции о погашении задолженности или соглашения о рассрочке.

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