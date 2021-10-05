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Российских дачников предупредили о штрафах за костры

Юрист Дружинин: следует правильно сжигать мусор, чтобы не попасть под ответственность
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Фото: Pixabay

Юрист Семен Дружинин предупредил российских дачников о штрафах за костры. Сжигать листву и мусор следует правильно, чтобы не попасть под административную или уголовную ответственность, передает агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что в 2021 году были приняты новые правила противопожарной безопасности. Так, при разжигании костра нужно подготовить площадку, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, 30 — от лиственного леса или деревьев и 100 — от хвойных.

Затем территорию в радиусе 10 метров от кострища следует отделить минерализованной полосой не менее 40 сантиметров, а также очистить от сухостоя, травы и валежника. Мусор полагается сжигать в яме диаметром не менее метра и глубиной не менее 30 сантиметров, или же в металлической емкости с крышкой.

Вообще нельзя жечь костер на торфяных почвах и в условиях особого противопожарного режима. На площадке нужно оборудовать средства пожаротушения, а у человека, который следит за огнем, должен быть при себе телефон.

Те, кто не соблюдает эти требования, могут попасть под ответственность по статье 20.4 Кодекса административных правонарушений (КОАП) за нарушение мер противопожарной безопасности. В этом случае нарушителя ждет штраф от одной до двух тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима взыскание увеличивается до двух-четырех тысяч, а если действия привели к пожару, то до четырех-пяти. Более того, в этом случае может наступить уголовная ответственность по статьям 219 и 261 УК РФ, заключил Дружинин.

Ранее эксперты предупредили россиян об опасностях во время сбора грибов в лесу. В случае, если грибник заблудился, необходимо не поддаваться панике. Движение в лесу лучше закончить до темноты, так как ночью там легко травмироваться или провалиться в яму. Поисковики порекомендовали надевать в лес яркую одежду со светоотражающими полосками и теплую непромокаемую обувь, брать с собой заряженный телефон, запас еды и воды, необходимые лекарства, спички, свисток, компас и фонарь. Также важно сказать родственникам, куда вы идете и во сколько планируете вернуться.

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