Российских грибников предупредили об опасностях в лесу

Эксперты предупредили россиян об опасностях во время сбора грибов в лесу в беседе с газетой «Известия».

В случае, если грибник заблудился, необходимо не поддаваться панике. «Ищите тропинку, просеку или линию электропередачи: по ним велика вероятность добраться до людей или населенного пункта. Не переходите водоем, особенно болото, идите вдоль или от него», — сказала спасательного отряда «Партизан» Юлия Седова. При отсутствии ориентиров можно выйти к воде и двигаться вниз по течению. Руководитель пресс-службы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Ксения Кнорре Дмитриева рекомендует оставаться на месте и вызвать службу спасения по номеру 112.

Движение в лесу лучше закончить до темноты, так как ночью там легко травмироваться или провалиться в яму. «Поэтому, собираясь в лес, важно обладать навыками ориентирования, уметь разжигать костер, строить укрытие», — добавила Кнорре Дмитриева.

Поисковики порекомендовали надевать в лес яркую одежду со светоотражающими полосками и теплую непромокаемую обувь, брать с собой заряженный телефон, запас еды и воды, необходимые лекарства, спички, свисток, компас и фонарь. Также важно сказать родственникам, куда вы идете и во сколько планируете вернуться. Кроме того, рекомендуется не ходить в лес одному, а пенсионерам — не брать с собой детей.

