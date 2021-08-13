Волонтеры спасли троих грибников в лесу под Тверью

Волонтерам удалось найти и спасти троих грибников, которые заблудились в лесу под Тверью. Информация появилась в группе Тверского волонтерского поисково-спасательного отряда «Сова» во «Вконтакте».

Сообщается, что жители Твери заблудились в лесу в окрестностях деревни Полубратово Калининского района. По их словам, они не раз отправлялись в этот лес, поэтому не стали брать с собой воду, еду, фонари и теплую одежду.

С наступлением темноты грибники поняли, что потерялись. Они безуспешно пытались найти выход и остановились около небольшого болота.

Согласно материалу, заблудившимся приятелям удалось дозвониться до службы спасения: для этого телефон пришлось поднять над головой на вытянутой руке. После поступления информации о пропавших, на их поиски выдвинулись сотрудники пожарной части и отряд «Сова».

Отмечается, что волонтеры нашли грибников через несколько часов и смогли вывести их к машине, от которой они отдалились на километр.

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