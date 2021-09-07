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Грибника нашли мертвым в подмосковном лесу

Поисковый отряд «Лиза Алерт»: пропавшего грибника нашли мертвым в лесу под Подольском
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Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Пожилой житель подмосковного Подольска, который несколько дней назад отправился за грибами и пропал, был найдет мертвым. Об этом сообщает портал поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

По сообщению волонтеров, 62-летний Александр Удалкин 4 сентября 2021 года поехал за грибами и пропал. Ориентировки с его фотографиями волонтеры начали рассылать по группам в социальной сети «ВКонтакте». Также они выходили на его поиски.

6 сентября волонтеры отряда сообщили, что пенсионер был найден погибшим.

В августе в лесу под Петербургом грибники нашли человеческий скелет в спортивном костюме. Останки находились в спортивном костюме и одном ботинке. При себе у погибшего были найдены документы на имя 49-летнего жителя Петербурга. Родственники сообщили об его исчезновении в ноябре 2020 года.

Ранее волонтерам удалось найти и спасти троих грибников, которые заблудились в лесу под Тверью. Жителей нашли в окрестностях деревни Полубратово Калининского района. По их словам, они не раз отправлялись в этот лес, поэтому не стали брать с собой воду, еду, фонари и теплую одежду. С наступлением темноты грибники поняли, что потерялись, они безуспешно пытались найти выход и остановились около небольшого болота.

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