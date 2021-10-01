Россиянам раскрыли схему борьбы с шумом в квартирах

Роспотребнадзор: россияне могут жаловаться в ведомство на шум от лифтов или вентиляции

Россияне могут и должны жаловаться в Роспотребнадзор на шум инженерно-технологических коммуникаций. Схему борьбы с шумовым загрязнением ведомство раскрыло в своем официальном Instagram-аккаунте. Постоянно действующие источники шума контролируются нормами санитарного законодательства, пояснили чиновники.

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Таким образом, в Роспотребнадзор можно обращаться, если в квартире или доме слышен шум отопительного оборудования, лифта, вентиляции, холодильников общепита, пристроенного к жилому зданию. При этом сначала стоит предъявить соответствующую претензию компании или предпринимателю, нарушающему шумовые нормы. «В претензии укажите суть нарушения, требования и срок устранения. На ответ дается 30 дней с момента ее получения», — уточняется в публикации.

По истечении этого срока нужно жаловаться в Роспотребнадзор. Следует подать официальное обращение в территориальный орган ведомства, и тогда на место прибудет специалист и проведет инструментальное измерение шума.

Сотрудники Роспотребнадзора не измеряют шум, который люди создают, например, с помощью музыкальной аппаратуры, отмечается в сообщении. Не стоит им жаловаться на громкую речь или пение — в такой ситуации нужно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее невролог, нейрофизиолог, медицинский блогер Александр Будик заявил, что с шумовым загрязнением или превышением естественного уровня шумового фона неизбежно сталкиваются жители больших городов. По словам специалиста, шум может быть опасен для мозга.