Найден способ устранить громкий шум в самолетах

Ученые нашли способ уменьшить громкий звук двигателя самолета во время полета. Об этом сообщает издание «Популярная Механика».

Так, исследователи предлагают устранить шум с помощью аэрогеля из оксида графена и поливинилового спирта. Как уверяют эксперты, обработка двигателей может снизить вырабатываемый ими шум со 105 до 16 децибел — этот показатель сравним с жужжанием фена для волос.

Также отмечается, что плотность в 2,1 килограмма на кубический метр делает аэрогель самым легким звукоизолирующим средством, которое когда-либо изобретали.

Согласно расчетам, помимо авиационной отрасли разработку можно будет использовать для автомобилей, а срок эксплуатации составит минимум 18 месяцев.

В прошлом году российская стюардесса раскрыла влияние перелетов на вкусовые предпочтения человека. По словам бортпроводницы, вкусовые ощущения меняются из-за изменения давления, влажности воздуха и высокого уровня шума. Например, рецепторы, отвечающие за восприятие сладкого, работают в полете хуже.