Найден способ распознать коронавирус на борту самолета

Одна из крупнейших авиастроительных компаний Airbus нашла способ распознавать коронавирус на борту самолета и в аэропортах. Такую информацию публикует New York Post.

Для этого организация начала сотрудничать с калифорнийским стартапом Koniku, который занимается разработками в сфере биологических технологий. Компании уже работают над инновацией, которая поможет обнаруживать и отслеживать вещества, вырабатывающиеся в организме при заражении вирусом.

«Большинство инфекций и заболеваний ведут к небольшим изменениям в нашем дыхании, которые затем приводят к выраженным запахам. Если мы сможем распознавать эти запахи, то сможем определять и наличие вирусов», — пояснил основатель стартапа Ош Агаби.

Он уточнил, что их изобретение будет работать бесконтактно с помощью сенсоров и рецепторов, запрограммированных на распознавание изменений в составе пота и запаха изо рта.

«Когда аэропорты наконец откроются для коммерческих рейсов, они должны будут внедрить наше изобретение в качестве меры безопасности для проверки пассажиров на наличие COVID-19», — отметил Агаби.

Как сообщает издание, Airbus планирует установить эти датчики в своих самолетах.

Ранее в мае ученые Федерального университета Баии в Бразилии назвали путешествия основной причиной распространения коронавируса по планете. Так, согласно выводам экспертов, страны, которые запретили международные авиаперевозки, добились большего успеха в борьбе с инфекцией, нежели те, кто до сих пор не принял этих мер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!