Российский врач предупредил о серьезной опасности шума

Невролог, нейрофизиолог, медицинский блогер Александр Будик заявил интервью радио Sputnik, что с шумовым загрязнением или превышением естественного уровня шумового фона неизбежно сталкиваются жители больших городов.

По словам специалиста, шум может быть серьезно опасен для мозга. «Дезадаптация, повышенный стресс, невозможность корректно, четко и слаженно выполнять работу, которую мы предъявляем нашему мозгу», — предупредил он.

Российский врач отметил, что если человек постоянно нагружает мозг одним и тем же фактором и не дает ему отдыхать, это выводит его из стабильного ресурсного состояния и впоследствии может приводить к более серьезным нарушениям.

Повышенная утомляемость, понижение производительности труда, физические и нервные заболеваниям могут быть реакцией на шумовое загрязнение. При этом такие средства, как беруши, не могут защитить мозг от вредного шума. «Есть так называемая костная проводимость, которая позволяет человеку слушать даже в случае, если слуховые проходы будут закрыты», — отметил Будик.

При этом он напомнил, что некоторые звуковые раздражители могут влиять на мозг и в положительную сторону, например, белый шум или музыка.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин заявил, что шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание. По словам Заботина, шум в ушах может быть последствием черепно-мозговой травмы либо опухоли шеи и головного мозга.