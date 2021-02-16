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Россиянам раскрыли опасность звона в ушах

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Фото: Pixabay

Врач-невролог Александр Евдокимов раскрыл россиянам в беседе с «Пятым каналом» опасность звона в ушах.

Так, спровоцировать звон в ушах — тиннитус — могут сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического толка, а также воспаление или дисфункция височно-челюстного сустава.

«Если в сосуде образуются бляшки, возникает некая турбулентность и завихрения крови, и мы можем воспринимать это на слух или слышать пульсирующий звон», — пояснил специалист. Он добавил, что это связано с изменениями локального давления в видоизмененном сосуде.

Евдокимов заявил, что тиннитус может привести к сахарному диабету, поскольку этот недуг поражает слуховые клетки и волоски, формирующие нервный импульс.

Другой причиной шума в ушах может стать проблема шейного отдела позвоночника. Как пояснил медик, из-за остеохондроза также может возникать ангиоспазм или извитость сосудов. Это приводит к повышению турбулентности крови.

Кроме того, частой причиной шума в ушах является ЛОР-патология. По словам специалиста, среди таких патологий могут быть воспалительные заболевания, поражения слухового нерва и центров слуха в коре головного мозга различными новообразованиями.

Спровоцировать тиннитус могут проблемы с артериальным давлением. Так, данным симптомом могут сопровождаться повышение или снижение давления.

Ранее ученые выяснили, что частый звон в ушах может свидетельствовать о нехватке в организме витамина B12. В ходе исследования, проведенного в американском Национальном институте здоровья, пациентам с нехваткой витамина и жалобами на шум в ушах в течение шести недель давали терапевтические дозы витамина. В результате подопытные рассказали об улучшении самочувствия.

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