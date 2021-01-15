Звон в ушах связали с нехваткой витамина

Частый звон в ушах — тиннитус — может свидетельствовать о нехватке в организме витамина B12. Об этом пишет британский Express.

В ходе исследования, проведенного в американском Национальном институте здоровья, пациентам с нехваткой витамина и жалобами на шум в ушах в течение шести недель давали терапевтические дозы витамина. В результате подопытные рассказали об улучшении самочувствия. Помимо исчезновения или уменьшения тиннитуса, пациенты также отмечали прилив энергии и значительное улучшение памяти и настроения.

B12 играет жизненно важную роль в работе мозга, создавая миелин, без которого нервы хуже проводят сигнал. Кроме того, витамин необходим для производстве ДНК и красных кровяных телец.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета назвали новый симптом коронавируса. По их данным, о заражении могут свидетельствовать изменения слуха. Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах.