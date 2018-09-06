Наука и техника
 
Последние новости
Кремль ответил на обвинение Лондона в адрес Путина
Поляка обвинили в шпионаже на Россию
В центре Москвы построят новый стадион 
Депутаты променяют работу на крестный ход
Россиянин признан одним из лучших фотографов мира
Деньги на указ Путина наконец-то нашлись
Российские купюры обретут новый облик
Названа самая посещаемая иностранцами страна
Причину смерти солистки The Cranberries решили все же назвать
Жених умер через два часа после свадьбы
Новости партнеров

Названа опасность ночных звуков

Перейти в «Мою Ленту»

Нейробиолог Муна Аттарха (Mouna Attarha), окончившая Университет Айовы и работающая в компании Posit Science, а также ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско (США) пришли к выводу, что белый шум, который часто используется для лечения тиннитуса, успокоения и хорошего сна, может приводить к нарушению работы органов слуха. Об этом сообщает издание Science Alert.

Тиннитусом называют звон или шум в ушах, который не связан с внешним источником и может вызываться различными причинами, включая серную пробку или даже нейродегенеративные болезни мозга. Люди, которые не могут заснуть ночью из-за постоянного звона в голове, часто прибегают к методу маскировки тиннитуса с помощью белого шума, например записи звуков водопада, дождя, шелеста листьев и других природных источников.

Исследователи проанализировали научные статьи, где были описаны результаты экспериментов по воздействию белого шума на животных. Оказалось, что долгосрочное воздействие нетравматического шума вызывает патологические изменения в центральной слуховой нервной системе, которые напоминают те, что лежат в основе тиннитуса. Это наблюдалось при громкости 60-70 децибелл, что рассматривается как безопасный уровень шума.

Таким образом, белый шум способствует снижению торможения нейронов, что ухудшает способность фильтровать ненужную информацию. Однако, по словам ученых, необходимо подтвердить это в новых экспериментах с участием людей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Listening to White Noise Might Affect Your Brain in a Weird Way, Study Suggests
Названа смертельная опасность физических нагрузок
Здоровый образ жизни оказался смертельно опасным
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
12:33Сегодня

Предсказан климатический апокалипсис в России

16:5319 августа

«Армату» выставят на потеху

10:43Сегодня

Внутри древних горшков нашли неожиданное вещество

Наука и техника00:02 3 сентября

Дикая дивизия

Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
18:2114 июля

В сети появилось видео испытаний летающей машины

07:18Сегодня

Названо «ставящее в ступор» преимущество Су-35

04:02Сегодня

Обнаружен движущийся со сверхсветовой скоростью загадочный объект

Наука и техника00:2129 августа

Омерзительная восьмерка

Чем обернется путешествие вора, проститутки и монашки: Octopath Traveller
03:37Сегодня

В России решили возродить самый большой в мире самолет-амфибию

00:10Сегодня

Китай создал аналог российских двигателей АЛ-31Ф

10:53 1 июля

Японцы пересядут на летающие автомобили

Россия
«Жжение на лице не проходило весь день»
Жители Крыма жалуются на ожоги, отравления и астму. Всему виной выброс кислоты
«Люди стесняются сейчас даже свадьбы играть»
В Беслане много лет пытаются начать новую жизнь. Но не могут
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
«Мужчины очень тяжело переживают этот момент»
В России осуждают сексуальные отношения между пожилыми. Но они им необходимы
«Москва построена на наши сокровища»
Рыцари таинственного ордена рассеялись по миру. Теперь они патриоты России
Жириновский введет в ЛДПР элементы сталинского строя
Рост безработицы встревожил уже половину россиян
Все материалы
Мир
«Они воруют детей и продают их на органы»
 
Лондон обвинил Путина в отравлении Скрипалей
Франция объявила о готовности ударить по Сирии
Сингапурец сэкономил на сигаретах, лишился денег и попал в тюрьму
Взятие последнего оплота ИГ в Сирии сняли на видео
Синие киты
Китайцы вымирают от пьянства. Они превзошли даже Россию
Россию официально обвинили в отравлении Скрипалей
Британия раскрыла имена россиян, которые ввезли в страну «Новичок»
Все материалы
Бывший СССР
Украина задержала российский танкер
Корабль рискует затонуть и отравить Днепр
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
Главного оппозиционера ДНР заметили в Москве
Россию уличили в стремлении убить Максакову
Русская Голгофа
100 лет назад австрийцы устроили геноцид русских на Западной Украине
Эстонского офицера арестовали за шпионаж в пользу России
Украинских политиков уличили в посещениях Крыма
Все материалы
Экономика
Тони РоббинсПрорвало
Он ходил по углям и учил Горбачева. Россияне заплатили за него 800 миллионов
Льняной ренессанс
Предприниматели встраиваются в мировой тренд
На автомате
Смогут ли будущие российские пенсионеры победить роботов
Деньги на указ Путина наконец-то нашлись
Российские купюры обретут новый облик
Названы самые бережливые регионы России
Российским банкам пообещали светлое будущее
Все материалы
Силовые структуры
Огонь по своим
Охранники, росгвардейцы и кавказцы устроили бойню в «Москва-Сити». Пострадали все
Внешний фактор
Польский президент разбился под Смоленском по вине экипажа. Поляки не верят
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Совершившего ошибку с жертвой киллера из 1990-х задержали в Москве
Избившему заключенного сотруднику ФСИН смягчили приговор из-за скорой свадьбы
Заложникам прострелили ноги и потребовали выкуп
Избившую гаишника модель Киру Майер посадили на полтора года
Все материалы
Наука и техника
Военная тайна
 
Проклятые дни
Веселая жизнь и страшная смерть на потерянных снимках Второй мировой
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Предсказан климатический апокалипсис в России
Названа опасность ночных звуков
Внутри древних горшков нашли неожиданное вещество
Названо «ставящее в ступор» преимущество Су-35
Все материалы
Спорт
Виктор Ан«Переезд — лучшее решение»
Виктор Ан покидает Россию. Здесь он стал лучшим в мире
Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня
Дзюба рассказал про кривой нос и способность ответить за свои слова
Роналду явился на тренировку с подбитым глазом
Марадону захотели видеть в Мексике
«Иногда надо, чтобы тебе надрали задницу»
Ее называли новой Сереной Уильямс. Она ее превзошла
Неймар спародировал Роналду
Все материалы
Культура
Женщины сложной судьбы
Провал, успех и привет феминисткам: Венеция-2018
Космос как сочувствие
Гослинг на Луне, Мексика в огне: Венеция-2018
На все руки док
Серебренников, мажоры и шахтеры — реальность, которую мы заслужили
Причину смерти солистки The Cranberries решили все же назвать
Раскрыта причина эмиграции Самойловой из России
Самойлову затравили за планы иммигрировать в Европу
Самойлова заявила об эмиграции из России
Все материалы
Интернет и СМИ
Обреченные на смерть
Люди живут в постоянной войне с миром и самими собой. Грани стерлись
Стала известна дата глобального сбоя интернета
Михаил Шуфутинский«Перевернул так, что руку в трех местах сломал»
День, когда весь интернет восславляет Шуфутинского, настал. Россияне в экстазе
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
Пользователи PornHub обсудили Иисуса, политику и «киноляпы»
Ровшан Аскеров ушел из «Что? Где? Когда?»
«Руки-базуки» вышел на бой с девушкой и проиграл
Все материалы
Ценности
Амелия ЭрхартРожденные бурей
Самые сексуальные, богатые и желанные женщины предвоенных лет
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Красный дракон
Он мало спал, любил девственниц и не чистил зубы. Его звали Мао
Раскрыты самые ненавистные гостям свадебные тренды
Ким Кардашьян показала свою внешность в 90-х
Названа знаменитость с самыми сексуальными стопами
Меган Маркл запретили смотреть под ноги при спуске с лестницы
Все материалы
Путешествия
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
В горах часто можно встретить стада овец, которые не дают проехать ни на каком транспорте«Привет, красавица! Пообщаемся?»
Чем заканчиваются свидания с незнакомцами на Кавказе
Пожары в Португалии«Люди бросаются в океан, чтобы не сгореть»
Как москвички выживали в Португалии в сезон пожаров
Тайвань ввел безвизовый режим для россиян
Названа самая посещаемая иностранцами страна
Жираф искусал до полусмерти трехлетнего ребенка с матерью
Самолет изолировали после сообщений о 100 заболевших во время перелета
Все материалы
Из жизни
Загадка монаха
Кровавое убийство, яд и прыжок с башни. В древнем монастыре всплыло много тайн
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Партнерский материал
Друзья навек
У великих людей были выдающиеся питомцы
Девушка вышла замуж за труп возлюбленного перед его похоронами
Жених умер через два часа после свадьбы
Женщину-трансгендера со «слишком мужским голосом» заблокировал банк
Череда неудач лишила пенсионера крупного денежного выигрыша
Все материалы
Якорь мне в...
Чем Renault Dokker лучше кроссовера? Длительный тест «каблука» не для подкаблучника
Видео: краш-тесты суперкаров
Посмотрите, как во время испытаний об стену разбивают миллионы долларов
Первый тест нового кроссовера Infiniti QX50
Выясняем, есть ли польза от уникального мотора и переднеприводной платформы?
Первый электрический Мерседес
Немцы запустили в производство электрокроссовер — сколько он проедет без подзарядки?
Lada 4x4 пережила микрообновление
Стала известна внешность внедорожника «Кортеж»
Британцы показали самый быстрый в мире кроссовер
Все материалы
Дом
Восстание квартир
Почему аренда жилья в России опять дорожает
Темные улицы
Сколько стоит жилье в самых опасных районах Москвы
Россиян заставили платить за дешевую ипотеку
Признаки зарождающегося матриархата заметили в Подмосковье
Овечкин поселится за МКАД
Названа стоимость всей недвижимости мира
Москвичи отказались от больших квартир
Все материалы