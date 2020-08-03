Российский врач связал шум в ушах с симптомами смертельных заболеваний

Шум в ушах может быть связан с симптомами возрастных смертельных заболеваний, поэтому ему нужно уделить внимание. Об этом рассказал врач-эндокринолог и диетолог Михаил Заботин изданию «Слово и Дело».

По словам Заботина, шум в ушах может быть последствием черепно-мозговой травмы либо опухоли шеи и головного мозга. Он также может говорить об атеросклерозе сосудов, повышении «плохого» холестерина, сахарном диабете, гипертонической болезни, повышении массы тела, шейном остеохондрозе, повреждении барабанной перепонки, хронических заболеваниях ЛОР-органов и зубов.

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Чаще всего шум в ушах встречается у людей старше 55 лет. В группу риска могут попасть те, кто употребляет антибиотики и препараты химиотерапии, либо принимает аспирин. Такой же эффект ощущают люди, подверженные постоянному стрессу или ипохондрическому состоянию. При этом шум может быть временным, например после сильных напряжений, в том числе шумовых. Некоторые специалисты связывают шум в ушах с повышенной тревожностью, поэтому рекомендуют психотерапию, электросон и другие расслабляющие методы лечения.

Сложность заключается в том, что шум — субъективное явление, и не каждый высокопрофессиональный врач может его расслышать, сказал Заботин. По его словам, медики могут проводить УЗИ сосудов, МРТ головного мозга, лабораторные обследования. В большинстве случаев они обнаруживают атеросклероз сосудов и дисплипидемию (нарушение соотношения жиров крови), такие заболевания можно найти еще в раннем детстве. Для профилактики Заботин рекомендовал с ранних лет вести здоровый образ жизни, поддерживать нормальную массу тела, есть здоровую пищу, иметь соответствующую возрасту и состоянию физическую нагрузку, соблюдать режим труда и отдыха, сохранять позитивный настрой и проходить диспансеризацию минимум раз в год.