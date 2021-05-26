Ученые объяснили нетерпимость людей к бытовому шуму и чавканью

Американские биологи установили, почему некоторые люди нетерпимо относятся к бытовому шуму и звукам жевания, глотания, чавканья и даже дыхания. Причина в сильной связи между зонами мозга: она вызывает реакцию, которую специалисты называют «гиперзеркальным отражением», сообщает The Guardian.

Нейробиологи из Университета Ньюкасла провели исследование с помощью МРТ, в котором поучаствовали 75 добровольцев с

с мизофонией — нетерпимостью к звукам, которая признана неврологическим расстройством. Ученые исследовали мозг подопытных в состоянии покоя и при прослушивании раздражающих звуков. Эти данные биологи сопоставили с показателями людей, которые не страдают от мизофонии.

Материалы по теме Давайте негромко Как купить квартиру с качественной звукоизоляцией Страна глухих Офисный шум смертельно опасен: как выжить и не сойти с ума?

Эксперимент показал, что у страдающих расстройством слишком активированы пути, связывающие слуховую кору с областями, отвечающими за движение рта и горла. Ученые повторили исследование, применив визуальные стимулы, и результат оказался прежним. Нейробилоги объяснили, что мизофония возникает из-за сбоя в работе зеркальных нейронов: именно они обеспечивают обучение человека через процесс подражания.

Из-за нарушения в работе нейронов добровольцы не стремились повторить движения, которые заставляли их испытывать дискомфорт. Однако они могли неосознанно уменьшать стресс, слабо имитируя глотание или жевание. По мнению ученых, это помогает «сверхчувствительным» людям почувствовать себя увереннее и взять контроль над ситуацией в свои руки. Специалисты надеются, что раздражение от звуков получится подавить или излечить вовсе с помощью специальных препаратов.

Ранее ученые заявляли, что мизофония возникает в отделах мозга, отвечающих за регулирование эмоций. Раздражающие звуки учащают сердцебиение у пациентов, а также повышает потоотделение.