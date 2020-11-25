Врач рассказала о связи настроения с выбором будильника

Врач-сомнолог Елена Царева рассказала, как правильно подобрать звук для будильника. Советом она поделилась в эфире «Радио 1».

По ее словам, звук надо подбирать в зависимости от состояния: для тревожных людей лучше подойдут бодрящие, веселые, энергичные рингтоны, а для депрессивных — более спокойные, поскольку повышение уровня тревожности с утра влияет на выработку гормонов. Однако в обоих случаях мелодия должна быть приятной, отметила она.

Также Царева отсоветовала использовать для побудки звуки природы, поскольку пение птиц или шум водопада, скорее всего, просто не разбудят спящего.

Врач резюмировала, что залогом здорового пробуждения является соблюдение режима сна, а в идеале лучше всего вставать в одно и то же время и в будни, и в выходные. «Тогда для пробуждения хватит одного будильника», — заверила она.

В 2018 году американские ученые выявили связь между недостаточным количеством ночного сна и высоким риском болезни Альцгеймера. У тех, кто жаловался на сонливость в дневное время, риск накопления амилоидных бляшек был почти в три раза выше, чем у остальных.