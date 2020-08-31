Врач рассказала об опасности ночных судорог

Несколько судорог подряд за ночь могут являться признаком неврологического заболевания, сообщила руководитель сомнологической службы «Унисон», невролог-сомнолог Елена Царева в беседе с радио Sputnik.

Эксперт пояснила, что непроизвольное сокращение мышц в процессе засыпания — это нормальное явление, которое встречается у многих людей. Оно называется миоклония. «Лечить это не надо, патологией не является, ни о каких болезнях не говорит. Одна-две судороги ни на качество, ни на продолжительность жизни не влияет», — отметила врач.

При этом Царева призвала не путать миоклонию с синдромом беспокойных ног. Для последнего характерно напряжение, которое вызывает нестерпимое желание совершать движения. Причиной этого может быть неправильное питание. Эксперт призвала людей с синдромом беспокойных ног отказаться от кофеина.

Ранее сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло рассказала об опасности недосыпа. По ее словам, недостаточное количество сна приводит к проблемам с кожей, появлению акне, снижению иммунитета и обезвоживанию.