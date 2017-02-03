Раскрыта причина ненависти людей к чавканью

Группа ученых из Ньюкаслского университета в Англии объяснила причины появления мисофонии — формы нетерпимости к определенным звукам. Исследование опубликовано в журнале Current Biology, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Специалистам удалось впервые с помощью магнитно-резонансной томографии зафиксировать четкие изменения в структуре лобной доли головного мозга у людей, страдающих этим расстройством. Таким образом, причина мисофонии кроется не в излишней чувствительности, а в отделах мозга, отвечающих за регулирование эмоций. Раздражающие звуки приводят к учащению сердцебиения у пациентов и повышенному потоотделению.

Олана Тейнсли-Хэнкок (Olana Tansley-Hancock), страдающая мисофонией, рассказала, что звуки чавканья или дыхания могут вызвать у нее паническую атаку. «Я долгое время избегала людных мест, вроде кинотеатров. Чтобы избежать звуков, я обычно прохожу в поезде семь-восемь вагонов, а также ушла с работы спустя три месяца, так как большую часть времени плакала и испытывала панические атаки», — пояснила она.

Открытие ученых позволило им понять состояние людей, страдающих мисофонией, а также дает возможность найти способ излечения от нее. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, почему у пациентов вызывают раздражения лишь определенные звуки, а не все.