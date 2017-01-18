Определена доля «слышащих» глазами людей

Видео: Guardian Science and Tech / YouTube

Нейробиологи из Лондона оценили долю людей, которые способны «слышать» глазами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Consciousness and Cognition, кратко о нем сообщает издание The Guardian.

Как полагают специалисты, примерно каждый пятый человек так или иначе способен, наблюдая яркую вспышку света, самопроизвольно слышать при этом хотя бы слабый звуковой сигнал. По мнению ученых, о подобных особенностях своего организма большинство таких людей не знает.

Видео: Guardian Science and Tech / YouTube

К своим выводам нейробиологи пришли, проведя наблюдение за 40 добровольцами. В ходе первого эксперимента его участникам демонстрировались звуковые и визуальные шаблоны, основанные на азбуке Морзе. На втором этапе добровольцам показывалось видео, и участники должны были сообщить о том, слышат ли они при этом звуки или нет.

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«Мои данные свидетельствуют о том, есть два вида людей, — сказал соавтор исследования Эллиот Фримен. — Те, кто производит звуки преднамеренно и те, кто слышит внутренние звуки без усилий».

Наблюдаемое учеными явление является типичным примером синестезии — явления, при котором раздражение одной когнитивной системы ведет к реакции другой. Например, букву «б» такой человек (называемый синестетиком) может почти всегда видеть только красной.