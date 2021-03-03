Раскрыта опасность наушников

Громкое прослушивание музыки через наушники, особенно в метро, может привести к неприятным последствиям для слуха, также существует риск появления серной пробки и травматизация кожи наружного слухового прохода при неправильно подобранных вкладышах. О таких опасностях аксессуара РИА Новости предупредили опрошенные врачи.

Главный внештатный специалист-оториноларинголог департамента здравоохранения Москвы Андрей Крюков предупредил, что при чрезмерном бесконтрольном усилении звука могут появиться проблемы со слухом. Также важно правильно подбирать силиконовые вкладыши, чтобы они не выпадали и в то же время не наносили вреда нежной коже наружного слухового прохода. Травматизация этой зоны ведет к инфицированию и развитию воспалительного процесса. Помимо этого наушники важно часто протирать и обрабатывать антимикробными средствами.

Он также не рекомендовал россиянам слушать музыку в метро, поскольку шум в вагонах составляет от 80 до 95 децибел, в связи с чем громкость в наушникам приходится прибавлять до максимума в 120 децибел. «Орган слуха рассчитан на максимальный комфортный звук от 75 до 90 децибел, именно тогда срабатывает защита от громкого звука. (...) Звук свыше 100 децибел — это порог боли», — предупредил Крюков.

Ведущий научный сотрудник отдела сурдологии и патологии внутреннего уха института оториноларингологии имени Свержевского Елена Загорская в свою очередь обратила внимание на вероятность появления серной пробки. «Когда вы вставляете в ухо наушник, сера, которая покрывает кожу наружного слухового прохода и несет в себе защитные функции, смягчая, обеззараживая, питая кожу слухового прохода, сдвигается глубже. В этом случае сера не успевает подсохнуть и самоудалиться из уха, она скапливается в слуховом проходе и образует серную пробку», — объяснила она.

При этом если серная пробка длительно воздействует на барабанную перепонку, то может возникнуть воспалительный процесс в среднем ухе — средний отит. Повредить среднее и внутреннее ухо можно и внезапным удалением вакуумного наушника, нанеся таким образом баротравму.

Ранее доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев заявил, что главная опасность беспроводных наушников заключается в том, что они излучают электромагнитные волны вблизи от мозга человека. Это особенно касается копий оригинальных гаджетов. Чтобы проверить безопасность гаджета, эксперт предложил положить телефон, а в подключенных к нему наушниках отойти на определенное расстояние. Если на расстоянии в несколько метров сигнал станет слабым, значит, наушники безопасны.