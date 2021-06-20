Возмущенный шумом россиянин выбежал во двор с ремнем и отхлестал девушек

Возмущенный шумом житель Челябинска выбежал во двор и отхлестал ремнем трех подруг, куривших под окнами многоэтажного дома кальян. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал Life Shot.

На записи видно, как мужчина внезапно появляется в кадре с ремнем и бросается на девушек, нецензурно выражая негодование. Девушки начинают бегать от него, и одна из них упоминает, что ее муж — сотрудник правоохранительных органов, однако эти слова никакого эффекта не возымели.

Бранясь, мужчина упомянул, что девушки якобы кричали с пяти утра. Бегая за ними и размахивая ремнем он пригрозил их «воспитать», если они будут ему возражать.