Пьяный россиянин напал на полицейского и попал на видео

В Воронежской области пьяный россиянин и его подруга напали на сотрудников ГИБДД города Борисоглебск, которые остановили их автомобиль для проверки. Ролик в среду, 16 июня, публикует Telegram-канал LifeShot.

На видео полуголый 23-летний водитель бросается на полицейского, валит его и начинает бить и душить. Мужчину с трудом удалось оттащить, ему активно помогала 28-летняя пассажирка автомобиля, также находившаяся в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ и по статье 319 («Оскорбление представителя власти») УК РФ.