Возле московского главка МВД избили полицейских

В Москве возле главного управления МВД избили двух полицейских, дежуривших у ведомства. Нападавшим оказался 30-летний уроженец Махачкалы Аслан Байсунгуров. Об этом в субботу, 31 октября, сообщает Telegram-канал Baza.

Злоумышленник не был вооружен, но попытался отнять пистолет у одного из правоохранителей. Как отмечают очевидцы, потерпевшие — сотрудники второго оперативного полка Михеев и Федорович — не предприняли попыток остановить нарушителя правопорядка и позволили ему сбежать. Им грозит увольнение за бездействие при выполнении служебного долга.

Байсангурова все-таки удалось задержать. Выяснилось, что в 2014 году он уже совершал нападение на полицейского, за что был осужден. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти, передает Telegram-канал издания «Подъем».

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