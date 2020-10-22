Актер из «Глухаря» избил актера из «Кадетства»

Снявшийся в «Глухаре» и «Легенде №17» актер Тимур Ефременков подрался с коллегой по цеху Кириллом Емельяновым, известным по роли в сериале «Кадетство». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Рублево. Мужчины о чем-то спорили на улице, при этом Ефременков сначала пытался избежать драки, но позднее одним ударом отправил того в нокаут.

После этого он привел упавшего в чувство, усадил его на пассажирское сиденье автомобиля и повез в травмпункт. По информации Telegram-канала LifeShot, врачи диагностировали у Емельянова сотрясение мозга и отпустили домой.

Причины драки пока не известны. Вероятно, Актеры подрались по личным причинам.

В марте сообщалось, что Кирилла Емельянова задержали за избиение врача скорой помощи и оскорбление полицейских. Актер, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, обругал медиков и ударил одного из них, после чего оскорбил прибывшего на место происшествия сотрудника полиции. На него завели уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти».