Мужчина избил российских полицейских из-за парковочного места

В подмосковных Химках гражданин одного из соседних государств стал подозреваемым по уголовному делу после того, как избил полицейских, не поделив с ними парковочное место. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Московской области.

По данным следствия, происшествие произошло 1 июня на дороге около дома по улице Бурденко, где правоохранители припарковали служебный автомобиль. В какой-то момент к сотрудникам полиции подъехал мужчина и стал их оскорблять из-за того, что их машина мешала ему проехать. Полицейские представились и объяснили, что автомобиль стоит здесь в служебных целях, но мужчина продолжил их оскорблять и высказывать свое недовольство, а затем начал драться. Он «нанес полицейским множественные удары в область головы и лица», в результате чего они получили травмы головы, множественные ушибы и ссадины.

Возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни или здоровья. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сбор и закрепление доказательств. В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге избившие полицейских их же дубинками двое россиян получили по одному году условно. Экипаж полиции прибыл по вызову жильцов дома на проспекте Сизова, которые жаловались на громкую музыку в квартире соседей. Полицейские потребовали у нарушителей порядка показать им документы и прекратить шуметь, после чего двое мужчин начали драку.