Россиянин убил 14-летнюю школьницу за отказ в поцелуе

В Поселке Мокшан Пензенской области задержан 17-летний россиянин, подозреваемый в убийстве школьницы, отказавшей ему в поцелуе. Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot.

По данным канала, компания школьников и студентов в возрасте от 14 до 22 лет отдыхала в городском парке. Нагулявшись, приятели зашли в магазин алкогольной продукции, после чего стали расходиться по домам.

17-летний молодой человек решил проводить 14-летнюю школьницу. По дороге он начал приставать к подруге и попытался поцеловать, но получил отказ. Тогда разгневанный ухажер разбил девушке голову, а затем нанес многочисленные порезы по всему телу куском стекла.

Сразу после обнаружения тела школьницы был найден и подозреваемый в убийстве — молодой человек прятался в кустах неподалеку от места преступления.