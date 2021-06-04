Обокравший подругу россиянин вышел на свободу и убил ее перед днем рождения

В Москве суд приговорил россиянина к 11 годам заключения за убийство подруги в ходе ссоры. Об этом в пятницу, 4 июня, сообщает «МК».

По данным издания, преступник убил девушку в декабре 2019 года, незадолго до дня ее рождения. После расправы он спрятал тело жертвы на балконе квартиры, где они вместе жили.

Родные девушки заподозрили неладное и решили навестить ее, обнаружили ее убитой и вызвали полицию. Подозреваемого задержали, он сознался в содеянном. Выяснилось, что накануне между ним и жертвой произошел конфликт на почве ревности.

После гибели подруги убийца переночевал в квартире и наутро покинул ее, забрав паспорт покойной вместо своего.

Уточняется, что преступление произошло сразу после того, как осужденный вышел на свободу из тюрьмы, где отбывал наказание за кражу мобильного телефона у возлюбленной.