Убийцы с улыбкой на лице записали на видео расчленение жертвы

Члены бразильской банды записали на видео, как убили девушку, расчленили ее и спрятали останки в чемодан. На некоторых кадрах видно, что злоумышленники улыбались во время своих действий. Об этом пишет New York Post.

Жертвой оказалась 21-летняя Габриэла Лима Сантана, ее объявили пропавшей 13 марта. Останки девушки обнаружили рабочие муниципалитета Капан-да-Каноа (штат Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия), которые доставали мусор из дренажной канавы с помощью экскаватора. В какой-то момент из воды всплыла рука: как оказалось, она выпала из чемодана, который лежал на дне канавы. Вскоре после этого на место прибыли экстренные службы.

Судебно-медицинские эксперты извлекли из чемодана голову, туловище, ноги и вторую руку жертвы. Вместе с частями тела следователи обнаружили пилы и ножи, кроме того, в чемодане лежали тяжелые камни.

Жертву опознали по отпечаткам пальцев и характерным татуировкам, одна из которых, предположительно, связана с местной бандой. После этого полицейские вспомнили о шокирующем видео, полученном ими ранее. На нем было видно, как улыбающийся человек убивает девушку в ванной, а затем расчленяет ее. Стражи правопорядка не уточнили, каким образом у них оказался этот видеоролик, однако они уже арестовали двоих подозреваемых по этой записи. Еще двое подозреваемых находятся в розыске.