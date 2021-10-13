Названы города Подмосковья с самым быстрым ростом цен на дома

ЦИАН: сильнее всего в Московской области с 2020 года подорожали коттеджи в Балашихе

Российские риелторы проанализировали рынок частных домов в Московской области. Сильнее всего за последние 12 месяцев подорожали коттеджи в городах Балашиха (на 81 процент), Солнечногорск (на 46 процентов), Королев и Дмитров (прирост по 36 процентов). Данные приводит РБК со ссылкой на аналитиков ЦИАН.

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Частные дома в Балашихе продемонстрировали самый большой рост цен среди объектов Подмосковья с октября 2020 года, подчеркивают эксперты. В данном городе индивидуальное жилье выросло в стоимости с 19,7 до 35,6 миллиона рублей. Солнечногорск, где коттеджи за год подорожали с 19,4 до 28,4 миллиона рублей, занял вторую строчку в рейтинге. В Королеве дома на земле подорожали с 22,5 до 30,6, а в Дмитрове с 14,2 до 19,3 миллиона рублей. При этом аналитики не брали в расчет дома в сельских населенных пунктах и на территориях коттеджных поселков, анализ проводился только в границах городов.

«Коттеджи сочетают в себе все плюсы загородного и городского жилья: есть свой участок, приватность, доступ к инфраструктуре. Неудивительно, что на фоне роста интереса к загородному образу жизни именно эти предложения находили покупателя быстрее всего. За последний год объем предложения в этом сегменте снизился более чем на треть», — добавил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее риелторы перечислили районы Московской области, в которых с сентября 2020 года сильнее всего выросла в цене загородная недвижимость. Наиболее заметное подорожание недвижимости отметили по Щелковскому (на 35 процентов) и Калужскому (16,2 процента) направлениям.