Названы подмосковные районы с подешевевшими квартирами

Аналитический центр «ИНКОМ-Недвижимость» составил рейтинг районов Подмосковья с самыми низкими ценами на первичное жилье. Эксперты отметили, что больше всего квартиры в новостройках подешевели в Егорьевском и Волоколамском районах Московской области, сообщается на сайте риелторского агентства.

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Средняя цена на недвижимость за год в Егорьевском районе упала на 32 процента, до двух миллионов рублей, а в Волоколамском — на 17 процентов, до 2,1 миллиона рублей. Тройку лидеров по самому дешевому жилью в Подмосковье замыкает Шатурский район — там квартиры в новостройках стали на девять процентов дешевле и теперь стоят в среднем два миллиона. Снижение цен в этих районах риелторы объясняют появлением на рынке большого количества новых строительных проектов. На этапе подготовки фундамента квартиры стоят значительно дешевле, а более дорогую недвижимость в готовых к сдаче домах уже распродали.

Дороже всего «первичка» в Подмосковье стоит в Одинцовском районе — средняя стоимость за 2021 год выросла на 17,5 процента, до восьми миллионов рублей. В тройку по высоким ценам входят Люберецкий и Мытищинский районы — в них квартиры подорожали на 24 и 35 процентов соответственно, до 7,8 миллиона рублей. По мнению экспертов из «ИНКОМ-Недвижимость», на существенный рост цен повлияла введенная в 2020 году государственная программа льготной ипотеки на новостройки.

Ранее аналитики федерального портала «Мир квартир» исследовали динамику цен на квартиры по России. Эксперты выяснили, что сильнее всего квадратный метр жилья подорожал в Сочи (+28,7 процента) и Краснодаре (+27,2 процента). В Москве и Санкт-Петербурге цена «квадрата», наоборот, снизилась — на 3,9 и 0,7 процента соответственно.