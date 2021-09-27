Названы города России с самыми подорожавшими квартирами в новостройках

«Мир квартир» составил рейтинг городов по росту цен на жилье с июля по сентябрь 2021 года

Россиянам представили итоги ценовой политики в третьем квартале 2021 года на первичном рынке недвижимости. Городами с самыми подорожавшими квадратными метрами в новых домах стали Сочи (+28,7 процента) и Краснодар (+27,2 процента). Рейтинг составили аналитики федерального портала «Мир квартир», исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Специалисты в области недвижимости назвали российские города-лидеры по росту цен на новостройки с июля по сентябрь текущего года, взяв в расчет объекты в 70 поселениях с числом жителей более 300 тысяч человек. Курортная территория Сочи возглавила список, на это повлиял введенный властями города мораторий на строительство до утверждения обновленного генплана, отметили эксперты.

«В Краснодаре наблюдается аналогичный дефицит новых проектов, поэтому цены так взлетели. Добавим сюда активный летний сезон, который в Краснодарском крае традиционно "делает кассу", плюс длящуюся неопределенность с выездом за рубеж», — объясняет гендиректор портала Павел Луценко.

В десятку городов с наиболее заметно подорожавшими лотами на первичном рынке в третьем квартале также вошли Мурманск (+15,3 процента), Астрахань (+14,9 процента), Брянск (+14,8 процента), Омск (+14,3 процента) и Грозный (+13,6 процента). В Москве цена «квадрата» с июля по сентябрь упала на 3,9 процента, а в Санкт-Петербурге — на 0,7 процента. Подешевела жилплощадь в Туле (–3,4 процента) и в Махачкале (–0,1 процента).

При этом падение средней стоимости квартир зафиксировали в семи городах из выборки по стране, в том числе в Нижнем Тагиле (-8,2 процента), Москве (-7,8 процента), Туле (-7,1 процента), Якутске (-4,3 процента) и в Кирове, где объекты в новостройках за три месяца подешевели на два процента. Средняя стоимость квадратного метра по стране выросла за квартал на восемь процентов до 85,9 тысячи рублей, цена квартиры — на 7,6 процента, до 4,8 миллиона рублей.

«Города с относительно низким уровнем цен — Омск, Курск, Брянск, Астрахань, Кемерово, Новокузнецк и Грозный — стремительно "исправляются", и те, кто успел купить квартиру там за последние полтора года, сделали хорошие инвестиции», — добавил Луценко.

Себестоимость жилья в России складывается из целого ряда составляющих, в том числе платы за строительно-монтажные работы и земельный участок, за подведение к дому инженерных сетей, расходов на изыскательные и проектные работы, благоустройство, издержек застройщиков из-за перехода на эскроу-счета.