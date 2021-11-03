Россияне бросились скупать квартиры в нерабочие дни

«Известия»: спрос на жилье в новостройках в нерабочие дни вырос на 39 процентов

Спрос на жилье в новостройках после объявления нерабочих дней из-за распространения COVID-19 вырос почти на 40 процентов. О том, что россияне фактически бросились скупать квартиры, «Известиям» рассказали эксперты рынка недвижимости.

В федеральной компании «Этажи» подсчитали, что в указанный период спрос на новостройки увеличился на 39 процентов, а вторичным жильем покупатели стали интересоваться на 11,9 процента чаще. До начала нерабочих дней те, кто уже выбрал жилье, постарались успеть заключить предварительный договор.

К причинам подобной динамики эксперты отнесли повышение ключевой ставки и желания покупателей — они стараются вложить сбережения в недвижимость, так как опасаются снижения доходов и ухудшения эпидемиологической ситуации. В компании «ВекторСтройФинанс» отметили, что в ближайшее время банки с осторожностью будут одобрять кредиты покупателям, которые работают сфере развлечений и досуга, ресторанном бизнесе и индустрии красоты.

Специалисты базы объявлений по поиску недвижимости «Циан» отметили, что количество просмотров объявлений сохранилось на уровне первых трех недель октября. Покупкой квартиры в новостройках стали интересоваться на пять процентов больше, а на вторичном рынке — на три процента больше. Аналитики объяснили рост показателей сезонным спросом, когда покупатели хотят решить жилищный вопрос до новогодних праздников.

Ранее в Росреестре заметили, что за первые девять месяцев 2021 года в Москве увеличились продажи жилья в новостройках. Показатель повысился на 28 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. В указанные сроки москвичи заключили 68,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ).