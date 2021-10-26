В Москве начали дешеветь съемные квартиры

Риелтор Харыбин заявил о снижении цен на арендное жилье в Москве до нормального уровня

Ажиотаж на московском рынке аренды жилья закончился, больше нет «диких гонок по объектам»: студенты заселились и начали учиться, приехавшие в город на заработки тоже нашли квартиры, написал на своей странице в Facebook частнопрактикующий риелтор Александр Харыбин.

По его наблюдениям, съемное жилье дешевеет. «Квартиры прекрасно сдаются, но я фиксирую снижение спроса, и цены снизились до нормальных уровней, — сообщил эксперт. — Скоро часть нанимателей, которые поймут, что переплачивают и могут найти квартиру получше, так и поступят. Предложение подрастет. Рынок будет нормальным. Точнее, он уже остыл, пришел в норму, снять квартиру становится проще».

Риелтор посоветовал тем, кто ждал охлаждения рынка, «потихоньку выбирать из нормальных вариантов и разумных цен». «Если ничего не нашли — в течение месяца все будет», — пообещал он.

Ранее Юлия Дымова, директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet, заявила, что на московский рынок аренды вернулась практика проведения кастингов среди квартиросъемщиков, которая была особенно популярной в начале 2000-х. Однако, по словам специалиста, мотивы у арендодателей из 2000-х и настоящих разные. Сейчас собственники начали устраивать кастинги для экономии времени — например, выделяют вместе с агентом день для просмотров, на этот день записывают максимальное число потенциальных клиентов и изучают каждого.