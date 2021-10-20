Москвичи переключились на более дорогое жилье

В столице с января 2021 года на 15 процентов вырос спрос на квартиры бизнес-класса

Риелторы оценили динамику спроса на квартиры первичного рынка в Москве с января по сентябрь 2021 года. Выяснилось, что покупатели недвижимости в новостройках столицы переключили свое внимание с сегментов эконом и комфорт на жилье бизнес-класса, сообщили специалисты «ПроГород» (ВЭБ.РФ). Данные аналитики оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Максимальный прирост спроса зафиксировали среди студий бизнес-класса (101 процент). Число сделок с квартирами комфорт- и эконом- упало на 9 и 28 процентов соответственно, когда в бизнес-сегменте за те же 9 месяцев показатель вырос на 15 процентов.

«Существенный прирост количества зарегистрированных договоров долевого участия (ДДУ) на квартиры, в том числе студии, в бизнес-классе, был зафиксирован как за счет появления новых проектов, так и за счет вывода в экспозицию новых объемов и корпусов уже существующих проектов», — пояснил коммерческий директор «ПроГород» Игорь Соломатин.

Подъем спроса на более дорогие квартиры связан еще и с реализацией программы «льготной ипотеки», которой многие воспользовались именно для улучшения жилищных условий. Дополнительная тенденция в эконом-классе, где отмечается падение интереса как к студиям, так и к четырехкомнатным квартирам, связана с незначительной разницей в цене с объектами классом выше. Как отмечают риелторы, девелоперам в столице при ажиотаже на жилищном рынке выгоднее реализовывать проекты, которые укладываются в типологию квартир уровня «бизнес».

Вырос с начала года и спрос на жилье в домах премиум-класса. «Это позволяет сделать вывод о том, что покупатели жилья выбирают не квадратные метры, а наполнение комплекса инфраструктурой, транспортную доступность и экологию в районе, где расположена недвижимость», — резюмировал Соломатин.

Ранее риелторы «Инком-Недвижимости» сообщили о затишье спроса на столичную «вторичку». Приобретатели жилья за последний год стали на 40 процентов реже делать выбор в пользу готовых квартир. На такое изменение повлиял рост ипотечных и депозитных ставок, считают эксперты.