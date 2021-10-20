Москвичи стали реже покупать готовые квартиры

«Инком-Недвижимость»: спрос в Москве на вторичное жилье упал на 40 процентов с 2020 года

Российские риелторы заявили о затишье спроса на рынке вторичной недвижимости Москвы. Жители страны стали на 40 процентов реже покупать готовые квартиры в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем 2020-го. Специалисты компании «Инком-Недвижимость» считают, что главными причинами являются рост ипотечных и депозитных ставок, пишет «Российская газета».

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При этом цены на «вторичку» и новостройки в столице за последние полтора года, по данным специалистов, выросли на 30-40 процентов. Спрос на новостройки подстегнула программа льготной ипотеки, а далее желающие приобрести квартиру люди переключились на готовые объекты, по которым ставки кредитов были около семи процентов годовых. Учитывая тенденцию, собственники недвижимости выставили на продажу квартиры, которые не планировали продавать, а покупатели стали снимать деньги с депозитов и вкладывать их в недвижимость.

«На фоне взрыва спроса произошло резкое повышение цен. Однокомнатная квартира в Бутове сначала стоила 6,5-7 миллионов рублей, а сейчас — девять миллионов. Это разогнанные цены, подорожание, не подкрепленное ни ростом доходов граждан, ни экономической ситуацией в стране. Есть правило, по которому скорость роста и уменьшения цен на вторичное жилье различаются в десять раз, то есть цена увеличивается четыре месяца — быстро, а корректируется в течение четырех лет — медленно. Когда рынок активизируется, покупать следует оперативно — через две недели денег уже не хватит», — пояснил директор профильного департамента «Инком-Недвижимости» Сергей Шлома.

Ситуация со спадом спроса на вторичном рынке также связана с нежеланием собственников готовых квартир снижать цены на жилье, из-за этого сделки растягиваются на полгода-год. Застройщики в этом плане более гибки. Шлома добавил, что дефицит «вторички» — временное явление, которое постепенно сойдет на нет, если ставки по ипотеке снова начнут снижаться.

Ранее риелторы ЦИАН перечислили районы старой Москвы, с самым заметным в третьем квартале 2021 года ростом цен на новые квартиры. К концу сентября сильнее всего подорожали объекты в новостройках в Марьиной Роще (+16,7 процента со второго квартала, до 300 тысяч рублей за квадратный метр) и Свиблово (+16,1 процента со второго квартала, до 384 тысяч рублей) .