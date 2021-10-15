Названа минимальная стоимость квартиры около Москвы

Агентство Est-a-Tet назвало минимальную стоимость квартиры около Москвы. Самое бюджетное предложение нового жилья в Подмосковье — квартира общей площадью 42 квадратных метра в одном из жилых комплексов на территории города Электрогорска. Лот предлагается покупателям по цене 1,9 миллиона рублей, следует из материалов агентства, предоставленных «Ленте.ру».

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На втором месте рейтинга самых дешевых квартир в новостройках Московской области — студия в Шатуре. Лот также стоит 1,9 миллиона рублей, но имеет меньшую площадь — 25 квадратных метров. Рядом с комплексом расположен детский сад, строится школа. Достаточно близко находится железнодорожная станция Шатура.

Замыкает топ-3 самых бюджетных подмосковных новостроек предложение в городе Лыткарино. Тут можно приобрести компактную студию (17 «квадратов») за 2,2 миллиона рублей. Недалеко от комплекса расположены озеро под названием Долгое и Волкушинский карьер, протекает Москва-река. Первая очередь комплекса уже построена и заселена.

Кроме того, как выяснили аналитики, бюджетные квартиры можно найти в проектах в Лосино-Петровском, Хотьково, Клину, Тучково, Монино, а также недалеко от Чехова и Раменского.

Ранее эксперты заявили, что до конца 2021 года на московском рынке жилья будет наблюдаться заморозка цен, а в дальнейшем, если застройщики выдержат сокращение спроса и удержат стоимость «квадрата», можно будет ожидать подъема и вторичного рынка. Если девелоперы начнут снижать цены, стоимость вторичного жилья останется на нынешнем уровне, предположили они.