Названы районы Москвы с самым заметным ростом цен на новостройки

ЦИАН: квартиры в старой Москве сильнее всего подорожали по итогам сентября в Марьиной Роще

Российские риелторы назвали районы старой Москвы, в которых рост цен на жилье в новых домах оказался самым заметным в третьем квартале 2021-го. По итогам сентября сильнее всего подорожали квартиры в новостройках в Марьиной Роще, Свиблово (Северо-Восточный административный округ) и Кунцево на западе столицы, передает РБК со ссылкой на специалистов ЦИАН.

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Средняя цена одного квадратного метра на рынке новостроек старой Москвы в рассматриваемом периоде установилась на отметке 322,6 тысячи рублей. В анализе не учитывали сегмент элитных объектов недвижимости. В Марьиной Роще стоимость «квадрата» составила 300 тысяч рублей, продемонстрировав прирост со второго квартала на 16,7 процента, подчеркивают эксперты ЦИАН. Второе место досталось району Свиблово, где сейчас средняя цена квадратного метра установилась на уровне 384 тысяч рублей (плюс 16,1 процента). Третье место у Кунцево с положительной динамикой в 14,2 процента и текущей средней стоимостью квадрата жилья в 304 тысячи рублей.

«Девелоперы продолжают наращивать стоимость. Значительный вклад в рост средних цен дает и изменение структуры предложения — покупатели активнее выбирают наиболее доступные лоты. Важнейшими факторами, сказывающимися на росте цен на рынке новостроек в различных районах, стали изменение структуры предложения по стадиям строительства и по ценовым характеристикам, по площадям квартир», — пояснил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

С начала 2021 года московское жилье слабее всего дорожало в Бирюлево Восточное, ранее сообщали аналитики агентства Est-a-Tet. В тройку районов с минимальным ростом цен на новостройки попал Войковский, где квадратный метр в новых квартирах подорожал с января на три процента, до 302,3 тысячи рублей.