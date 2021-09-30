Москвичи массово переключились на аренду жилья

Российские риелторы зафиксировали на московском рынке недвижимости рекордный с прошлого года всплеск спроса на съемное жилье. Люди массово вернулись с удаленки, приехали в город с отпусков и к началу учебы в вузах и переключились на аренду квартир, сообщает «Российская газета» со ссылкой на специалистов «ИНКОМ-Недвижимость» и других участников рынка.

Материалы по теме Скиньте денег. На рынке жилья в Москве началась массовая распродажа квартир. Как их купить дешевле? Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?

Жители страны установили ажиотажный спрос на съемное жилье в столице в августе 2021-го, по сравнению с июлем он увеличился в полтора раза, а с прошлогоднего лета на 72 процента. «Августовский всплеск интереса на аренду квартир стал на 59,07 процента выше, чем среднемесячное число обращений в с начала года, более чем в два раза больше среднемесячного спроса в 2020-м», — отметил эксперт по рынку недвижимости Вадим Зайков.

Риелторы добавляют, что наибольший вклад в рост популярности съемного жилья принадлежит иногородним студентам, которые к осени приехали в Москву для начала или продолжения учебы и предпочли заселиться в квартиры, а не общежития. Подогрелся интерес к объектам эконом-класса. «В сентябре допандемийного 2019-го активность арендаторов в указанном сегменте была на 15 ниже, чем сейчас», — подчеркнула замдиректора департамента аренды квартир компании «ИНКОМ-Недвижимость» Оксана Полякова.

Эксперт добавила, что на конкуренцию среди арендаторов, собственники отвечают повышением цен на съем. «В сентябре около 70 процентов наймодателей жилья эконом- и комфорт-класса повысили ставки в среднем на 7-10 процентов», — добавила представитель компании.

Специалисты по недвижимости прогнозируют спад спроса на арендное жилье к ноябрю. Пока (сентябрь-октябрь) потенциальным съемщикам стоить приготовиться отдавать в месяц 35-40 тысяч рублей за однокомнатную квартиру, от 50 тысяч рублей за «двушку», и 60 тысяч рублей за трехкомнатное жилье.

Ранее аналитики ЦИАН сообщили, что средний прирост ставки на аренду московской квартиры за последние полгода составил 18 процентов (8,2 тысячи рублей). По трети объявлений о сдаче жилплощади хозяева снизили ценники (в среднем на девять процентов, или 5,4 тысячи рублей). Риелторы такое поведение объяснили тем, что первоначально собственники переоценили свою недвижимость.