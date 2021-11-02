Москве предрекли обвал цен на квартиры

«Коммерсантъ»: стоимость строящегося жилья в Москве может снизиться на 15–20 процентов

Сокращение спрос на строящееся жилье в Москве может привести к снижению стоимости квадратных метров в столице в перспективе двух лет, полагают экономисты. Участники рынка при этом надеются удержать текущий уровень цен, пишет «Коммерсантъ».

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По прогнозу компании «Ингосстрах-инвестиции», стоимость первичного жилья в Москве может обвалиться на 15–20 процентов к концу 2022-го — началу 2023 года за счет увеличения объемов предложения. Высокие темпы продаж квартир в новостройках до сих пор обеспечивал инвестиционный спрос, указывают эксперты, но активность таких покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, спровоцировавшего удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов (например, облигаций).

Снижение инвестиционной привлекательности недвижимости побудит часть инвесторов выставить жилье на продажу, что создаст дополнительное давление на его стоимость, предрекают аналитики. Но участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.

Ранее аналитики экосистемы недвижимости «Метр квадратный» заявили, что на российском рынке жилья наступило время больших изменений: рост цен, который непрерывно сопровождал строительный сегмент в последние месяцы, особенно на рынке новостроек, значительно замедлился и даже проходит некоторую корректировку. Как отметили эксперты, застройщики понимают, что без льготных условий по ипотеке продажи упадут, и поэтому вынужденно корректируют ценовые условия.