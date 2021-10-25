В России начался новый виток ипотечного бума

Темпы роста рынка ипотечного кредитования в России в сентябре вновь ускорились — после небольшого замедления в августе. О том, что в стране начался новый виток ипотечного бума, свидетельствует обзор Центробанка по развитию банковского сектора. Материал опубликован на сайте регулятора.

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«Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась — до 2,1 процента после незначительного замедления в августе (1,8 процента)», — подсчитали в ЦБ. По данным аналитиков, выдачи льготной ипотеки под 7 процентов годовых остаются стабильными — в сентябре было оформлено таких кредитов на 40 миллиардов рублей. Набирает популярность семейная ипотека — за прошлый месяц ее выдали россиянам на 38 миллиардов (месяцем ранее — на 32 миллиарда).

Суммарно пятая часть всех выданных в сентябре жилищных кредитов пришлась на льготные программы, отмечают в ЦБ. На рынке новостроек доля льготной ипотеки составила около 60 процентов (в первом полугодии 2021-го — 90 процентов).

«В целом выдачи на первичном рынке восстановились после снижения в июле и практически достигли среднемесячного уровня первого полугодия 2021-го за счет роста рыночной ипотеки», — подчеркивают эксперты Центробанка.

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано.